Wagner Moura fica de fora do Emmy 2025, e brasileiros lamentam nas redes sociais

Por seu papel no longa, inclusive, Moura já despontou como possível indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026, em apostas da revista Variety. A publicação, especializada no mercado cinematográfico, havia previsto a indicação do brasileiro no Emmy - que não se concretizou.

Nas redes sociais, fãs brasileiros aguardavam com esperança o anúncio das indicações à premiação norte-americana. A ausência de Moura entre os indicados incomodou boa parte dos fãs, que reclamaram da decisão da premiação. Entre piadas, xingamentos e lamentações, os brasileiros demonstraram seu descontentamento com os votantes do Emmy. Confira as melhores reações: