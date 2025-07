Marina Lima fala sobre o irmão Antonio Cicero: 'A morte faz parte da obra dele'

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

Marina Lima falou sobre a morte do irmão, o poeta Antonio Cicero, em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido na noite de segunda-feira, 15. A cantora recordou que o irmão optou pelo suicídio assistido na Suíça, onde o procedimento é permitido. O poeta morreu aos 79 anos de idade em outubro do ano passado.

Ao apresentador Pedro Bial, a cantora disse que "a morte [do irmão] faz parte da obra dele".