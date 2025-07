Influenciador 'pega' pertences de luxo durante brincadeira em casamento e revolta convidados

O influenciador Buzeira, apelido de Bruno Alexssander, se casou com a influenciadora Hillary Yamashiro no último domingo, 13, em uma festa que movimentou as redes sociais brasileiras. Um momento na celebração, no entanto, chocou parte dos convidados e está sendo bastante criticado na internet.

Durante a brincadeira da "passagem da gravata", Buzeira e seus amigos tomaram joias, relógios, correntes de ouro e outros pertences caríssimos dos convidados. A interação foi filmada e postada nas redes sociais e é possível ver o desconforto de alguns dos convidados, que se sentiram pressionados a dar seus pertences. Entre os convidados da festa estavam MC Daniel, Jon Vlogs e MC Ryan SP.

Nomes como o do influenciador Hytalo Santos e do youtuber Mau Mau ZK desabafaram em seus perfis nas redes sociais, reclamando da brincadeira. "A brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com um cordão e pega relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo tchau", afirmou Hytalo.