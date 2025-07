'Homem-Aranha 4': Tom Holland revela detalhes e dá spoiler sobre filme

O ator britânico disse, por fim, que algumas filmagens foram feitas em Glasgow, na Escócia. "Vamos usar as ruas de Glasgow para este enorme cenário que estamos montando", disse.

Homem-Aranha: Um Novo Dia é o quarto filme do super-herói de Tom Holland e será lançado em 2026. O nome do longa também faz parte de um arco da revista em quadrinhos do herói, escrita por Dan Slott.