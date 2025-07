Fernanda Rodrigues relembra agressões sofridas aos 14 anos por causa de personagem

A atriz Fernanda Rodrigues, conhecida por diversos papéis marcantes na televisão brasileira, relembrou um episódio traumático que viveu aos 14 anos, durante a exibição da novela A Viagem (1994). Intérprete da personagem Bia no folhetim, a atriz enfrentou reações intensas do público, que acabou confundindo ficção e realidade.

Em entrevista ao Splash, Fernanda contou que foi agredida por uma mulher enquanto caminhava por um shopping. Na ocasião, a mulher a atingiu com uma bolsa e a repreendeu, dizendo que ela não deveria falar daquela forma com a própria mãe, uma referência ao comportamento da personagem Bia, que tratava com hostilidade a mãe na trama, vivida por Lucinha Lins.

A atriz estava acompanhada da mãe na vida real no momento da agressão e revelou que episódios semelhantes ocorreram mais de uma vez durante aquele período. "Apanhei várias vezes na rua."