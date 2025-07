Apresentador do 'MasterChef' se pronuncia após após receber mais de 80 acusações de abuso

Sempre tentei ser caloroso e oferecer suporte ao MasterChef, na frente e atrás das câmeras. Depois de 20 anos no programa, agora entendo que alguns comportamentos, moldados por características que somente agora comecei a compreender, podem ter sido mal interpretados. Também reconheço que poderia ter feito mais pelos outros e por mim mesmo para corrigir esses problemas anteriormente.

Um diagnóstico tardio de autismo me ajudou a compreender mais sobre como me comunico e como sou percebido. Ainda estou aprendendo. Banijay me ofereceu um grande suporte. Entretanto, no final, a BBC me expôs para a mídia e deixou um rastro de danos no caminho."