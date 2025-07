'Quem Quer Ser Um Milionário': Veja qual foi a pergunta do milhão que a participante errou

No Domingão com Huck desse domingo, 13, o quadro Quem Quer Ser Um Milionário chegou à pergunta final do programa. Após acertar 14 questões, a participante Eliza Feitoza teve a chance de faturar R$ 1 milhão. Ela, no entanto, acabou errando a pergunta do milhão.

Após responder questionamentos sobre arte, história e saúde, o último desafio do quadro foi uma pergunta sobre futebol. Mais especificamente, sobre uma das derrotas mais dolorosas da seleção brasileira - o vice-campeonato mundial da Copa do Mundo de 1950.

"Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso Maracanaço?", questionou o apresentador Luciano Huck.