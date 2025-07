'MasterChef': apresentador é demitido após mais de 80 denúncias por comportamento inadequado

O apresentador do Masterchef do Reino Unido, Gregg Wallace, foi demitido após ser acusado por assédio, piadas sexuais e declarações racistas. Segundo a BBC News, um relatório independente confirmou 45 acusações contra o apresentador. De acordo com a emissora, um total de 83 alegações foram analisadas.

A maioria das denúncias está relacionada a linguagem e humor sexual inapropriados, mas também a comentários culturalmente insensíveis ou racistas.

O inquérito foi conduzido por um escritório de advocacia independente e ordenado pela Banijay, produtora por trás do reality gastronômico. A iniciativa se deu após uma investigação da BBC News revelar o caso.