Entenda tudo sobre o acordo milionário entre Justin Bieber e empresário após rompimento

A origem da disputa: turnê cancelada e dívida milionária

O ponto de ruptura entre os dois começou com a turnê Justice, prevista para 2022. Bieber recebeu um adiantamento da AEG Presents no valor de 26 milhões de dólares, mas a turnê foi cancelada. A HYBE, empresa que comprou a SB Projects, de Braun, cobriu os custos para evitar o prejuízo da produtora. Mais tarde, a AEG exigiu o reembolso, e Bieber se comprometeu a devolver o valor a Braun e à HYBE.

Contudo, o cantor teria feito apenas um pagamento parcial. O novo acordo prevê que Bieber quite os 26 milhões de dólares da dívida inicial e adicione outros 5,5 milhões de dólares referentes à metade de 11 milhões de dólares em comissões que teriam sido devidas a Braun ao longo dos anos de gestão da carreira. Com isso, o total a ser pago chega a 31,5 milhões de dólares, cerca de R$ 175, 5 milhões.

Sinais de rompimento

Apesar do anúncio recente, os sinais de que a parceria estava em crise surgiram há mais de um ano. Em 2023, a revista People noticiou que os dois não se falavam há meses e que Bieber estava gravando seu novo álbum sem o envolvimento de Braun. Já em janeiro deste ano, fãs notaram que o cantor havia deixado de seguir o empresário nas redes sociais.

O próprio Braun comentou a mudança em junho, durante um episódio do podcast The Diary of a CEO. "Trabalhamos juntos por tanto tempo e tivemos um sucesso extremo. Mas acho que chega uma hora em que você quer mostrar que consegue sozinho. Eu respeito completamente isso", afirmou.