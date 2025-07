Edu Guedes explica ausência na TV e revela quando volta para o seu programa ao vivo

Edu Guedes enviou um recado exclusivo para a sua equipe do Fica com a Gente, programa que ele apresenta ao vivo todos os dias na RedeTV!, nesta segunda-feira, 14. O apresentador está afastado das funções desde o último dia 5, quando foi operado para remover um tumor no pâncreas no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O chef e apresentador, que teve alta do hospital na última sexta-feira, 11, explicou sua ausência do programa e revelou quando deve voltar presencialmente ao trabalho. "É tanta oração, tanta energia positiva, que eu estou me sentindo mais forte a cada dia. Estou aqui gravando da minha casa essa semana e a próxima, tem que ser assim por conta da fisioterapia", explicou Edu, que deve voltar à TV até agosto.

'Eu estou aguentando'