Conta bloqueada, omissão e disputa com Murilo Huff: veja o que diz mãe de Marília Mendonça

Sobre valores que podem ser recebidos por Leo, relatou que estavam em uma conta bancária à qual tanto ela quanto o pai do jovem tinham acesso, mas isso mudou recentemente: "As contas já estão bloqueadas. Até resolver, vão continuar bloqueadas. Ele [Leo] é o único herdeiro e é 100% dele".

Sobre os problemas na relação com a família paterna do garoto, comentou: "A gente sempre teve uma relação de respeito. Ele [Leo] sempre conviveu com a família, lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse [com] todo mundo junto."

Dona Ruth foi questionada a respeito do momento em que a relação "se quebrou": "Da minha parte, não. Porque ele entrou com pedido. É isso que eu queria entender. Porque a gente vivia no respeito. Eu respeitando ele, as festas do Dia das Mães sempre foram feitas aqui em casa, em família, com a dele, a minha, ele vinha para cá. Havia uma convivência. Até ele ir lá e pedir a guarda"

A mãe de Marília Mendonça ainda negou que tenha omitido o uso de medicamentos para problemas de saúde de Leo. "Esse cuidado eu faço junto com uma médica, que é endocrinologista dele. Temos um grupo. Todas as babás que entram têm esse grupo junto com ele, meu marido e eu."

Seguro

Dona Ruth Moreira ainda falou sobre as críticas que enfrenta por conta da divisão do seguro do acidente aéreo, que teria sido "injusta", segundo a viúva do piloto da aeronave (leia mais aqui). "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali, também, não era só a minha filha. Ali naquele dia também morreu o meu irmão. Eu estava vivendo um luto duas vezes." Segundo ela, a maior quantia do valor teria sido dirigido a ela por conta de uma decisão judicial.