Roberto Justus volta a falar sobre ofensas à filha e processo: 'Justiça dará resposta'

Roberto Justus e Ana Paula Siebert usaram seus perfis no Instagram neste domingo, 13, para compartilhar um comunicado a respeito do caso envolvendo ofensas feitas à filha do casal, Vicky, de 5 anos de idade.

"Em resposta às inúmeras perguntas sobre a questão dos acontecimentos da semana passada, informamos que o processo criminal deu entrada essa semana e o cível será nessa próxima segunda-feira", informa a nota.

"Confiamos que a Justiça dará a resposta necessária a essas pessoas para que respondam por essa agressão infundada e sem sentido. Agradecemos o apoio e carinho que recebemos de tantas pessoas. Ana Paula e Roberto Justus", conclui.