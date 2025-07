Morre cantora Sol, rival de Gretchen nos anos 80

De acordo com o portal UOL, Sol perdeu em 2021 um processo judicial que moveu contra Gretchen. A cantora pedia indenização de R$ 1 milhão por considerar ter sido mencionada de forma pejorativa no livro Gretchen: uma biografia quase não autorizada. Segundo a reportagem, as duas rivalizavam por se apresentarem de maneira semelhante, cantando músicas sensuais.

O canal de Sol no YouTube afirma que, além de cantora, ela também era bacharel em Direito. A biografia da artista diz ainda que ela fez carreira no Japão, onde ficou conhecida como "musa do imperador".