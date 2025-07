Marcos Caruso diz que 'sofreu' ao fazer personagem de 'Avenida Brasil'

Segundo o ator, Waddington teria questionado: "Você não quer fazer?" Ele respondeu: "É claro que eu quero. Mas te dou esses atores. Vou fazer muito bem, também, mas vou ter que correr atrás..."

Marcos Caruso também relembrou seu papel como Carlão em Mulheres Apaixonadas, personagem que ficou marcado pela cena de agerssão à sua filha, Dóris (Regiane Alves), que maltratava os avós na trama. "Foi horrível. Sabe o que aconteceu? Tivemos que regravar essa cena. As cintadas foram regravadas três dias depois, porque o cinto era cenográfico."

Atualmente, Marcos Caruso está em cartaz no teatro. A temporada da comédia Intimidade Indecente fez sua estreia nesta semana, mostrando um casal de 60 anos de idade que sofre com o desgaste da mesmice da rotina. Na peça, contracena com a mesma colega de Avenida Brasil, Eliane Giardini.