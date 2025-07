Danny DeVito dá rara atualização sobre Jack Nicholson: 'Está ótimo'

À People, DeVito também relembrou a parceria com Nicholson em Um Estranho no Ninho (1975). Foi no set do filme que os dois se conheceram e formaram amizade, mesmo com Nicholson já sendo um astro na época. "Ele foi muito acolhedor, desde o início. (...) Ele foi sempre muito aberto e genuíno, e nós sentimos isso logo de cara".