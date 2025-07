Regina Duarte revela que se apaixonou de verdade por Zé Mayer e critica remake de 'Vale Tudo'

Depois, questionada sobre o do remake de Vale Tudo, a atriz afirmou que não gostou da gravação de uma nova versão da novela.

"Foi uma traição aos atores [da versão original] de fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disse, incrédula.

Em Vale Tudo original, que foi ao ar em 1988, Regina vivia Raquel, - atualmente interpretada por Taís Araújo -, mãe da vilã Maria de Fátima, que foi representada por Gloria Pires e no remake é vivida por Bella Campos.

Regina aproveitou também para elogiar uma produção da Globoplay: "Estou amando Guerreiros do Sol. É maravilhosa", afirmou. A trama, que tem Isadora Cruz, Tomas Aquino, Alinne Moraes e grande elenco, faz uma releitura do cangaço, com personagens livremente inspirados nas figuras históricas de Lampião e Maria Bonita, além de outros casais de cangaceiros que marcaram época no Nordeste.