Morre Jean-Claude Bernardet, mestre do cinema nacional, aos 88 anos

O escritor francês radicado no Brasil Jean-Claude Bernardet morreu hoje, aos 88 anos, no Hospital Samaritano, em São Paulo.

O que aconteceu

Informação da morte do escritor, ator e crítico de cinema foi confirmada pela Cinemateca Brasileira, onde será realizado o velório do escritor. A causa não foi divulgada. Segundo a instituição, ainda não há informações sobre horários.

Ele morava em um apartamento no 30º andar do Edifício Copan, ponto turístico e marco do centro da capital paulista, e chegou a afirmar que a cidade "é um pouco uma droga, vicia". Os andares mais altos do Copan têm como vista as belíssimas imagens do centro da cidade e seus prédios históricos.