Ana Hickmann prepara jantar para Edu Guedes após alta: 'Primeiro juntos'

Edu estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador fez a retirada de um tumor no pâncreas.

Câncer no pâncreas

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas dia 5 de julho. Inicialmente, o apresentador foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e seria operado apenas para a remoção do cálculo.

Os exames também apontaram o tumor maligno no pâncreas, e a cirurgia durou seis horas no total. "Ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço", explicou o apresentador em um vídeo.

O chef teve alta da UTI na última quarta-feira (9) e permaneceu mais dois dias no hospital. Edu Guedes voltou para casa nesta sexta-feira (11).