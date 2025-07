Luciana Gimenez desabafa sobre dificuldade de encontrar um namorado: 'Não é uma coisa simples'

Solteira desde o término com o economista Renato Breia, em abril de 2023, Luciana Gimenez revelou que tem enfrentado dificuldades para encontrar um parceiro disposto a um relacionamento sério. A apresentadora abriu o coração sobre sua vida amorosa durante a estreia do programa Pizza do João, apresentado por João Silva na noite dessa quinta-feira, 10.

Durante a conversa, Luciana comentou que busca alguém comprometido e engajado, mas que não tem sido fácil encontrar homens heterossexuais com esse perfil. Segundo ela, o número de opções parece ter diminuído, e muitos dos pretendentes não têm interesse em algo duradouro ou buscam apenas exposição.

A apresentadora compartilhou ainda um episódio curioso que viveu durante uma viagem de esqui, quando acreditou estar flertando com um homem atraente, mas acabou descobrindo que ele estava acompanhado por outro homem. "Tem muitos gays. Essa questão de hétero está meio difícil Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo", afirmou.