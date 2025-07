Gretchen revela diagnóstico de ansiedade e depressão após participação no ‘Power Couple’

Gretchen voltou a comentar publicamente sua passagem pelo Power Couple Brasil 7, reality show da Record TV que chegou ao fim ontem.

O que aconteceu

Em uma transmissão ao vivo realizada em seu perfil no Instagram, a cantora revelou que recebeu diagnóstico de ansiedade e está com início de depressão em decorrência da experiência no confinamento.

Ao lado do marido, Esdras de Souza, ela decidiu deixar a competição antes da reta final e afirmou que ambos estão atualmente em tratamento psicológico. Durante a live, a artista explicou os motivos que levaram à desistência do casal e rebateu críticas que surgiram após sua saída do programa.