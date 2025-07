Ex-Big Brother morre em casa e só é encontrada 20 dias depois do falecimento; entenda o caso

O corpo de Humaira foi levado ao Centro Médico de Pós-Graduação Jinnah para ser examinado. O estado do corpo, no entanto, pode dificultar a precisão do laudo da morte.

Quem é Humaira Ashgar

Aos 32 anos, Humaira Ashgar era uma atriz e modelo do Paquistão. Ao longo de sua carreira, participou de diversos filmes e séries do seu país. A fama, no entanto, veio com sua participação no reality show Tamasha, a versão paquistanesa do Big Brother.

No programa, cada participante entra com um título que reflete sua ocupação na vida real. No caso de Humaira, ela entrou no reality como uma "vencedora de concurso de beleza". No Instagram, a modelo contava com mais de 700 mil seguidores.

Humaira foi eliminada na quinta semana do reality show, mas acabou retornado à competição em uma espécie de repescagem. Ela, no entanto, foi expulsa do Tamasha na última semana do programa após ter uma briga física com outra participante.