Edu Guedes tem alta do hospital 10 dias antes do previsto; Ana Hickmann comemora

Edu Guedes teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, 11. A informação foi compartilhada pela mulher do chef de cozinha, a apresentadora Ana Hickmann, que comemorou a saída do hospital 10 dias antes do previsto pelos médicos inicialmente.

"Hoje é um dia muito especial pra nossa família! Dr Marcelo Bruno Rezende deu alta pro Edu. 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa! Que alegria! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo", escreveu Ana sobre o retorno de Edu seis dias depois de passar por uma cirurgia que removeu um tumor no pâncreas.

A apresentadora ainda destacou que Edu está tendo uma ótima recuperação. "Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!"