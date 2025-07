Carol e Radamés: quem é o casal vencedor do 'Power Couple 7'

Carol e Radamés foram os grandes vencedores da sétima edição do Power Couple Brasil, reality da Record TV. O casal disputou o grande prêmio do programa com Adriana e Dhomini e Rayanne e Victor, mas levou a melhor na escolha do público do programa com 54,24% dos votos. A votação foi recorde da edição, segundo informou a emissora.

Quanto Carol e Radamés, vencedores do Power Couple, ganharam no reality?

Mas quem são Carol e Radamés?