Terceira temporada de 'Rensga Hits!' estreia no Globoplay; relembre a trama

A segunda temporada da série aprofundou a rivalidade entre as empresárias Marlene (Deborah Secco) e Helena Maravilha (Fabiana Karla). A narrativa explorou, por meio de flashbacks, o passado das duas, revelando como surgiu o conflito que separou a antiga dupla sertaneja As Goianiras, um fenômeno fictício dos anos 2000.

Ao mesmo tempo, a série começou a preparar o terreno para a união improvável entre Gláucia e Raíssa. As irmãs, que disputavam espaço no cenário musical, passaram a ser vistas pelas empresárias como uma possível dupla - decisão que passou a ganhar força ao final da temporada.

O que acontece na terceira temporada

Na nova fase, as irmãs Raíssa e Gláucia se reencontram em meio a uma fase difícil, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Forçadas a morar juntas para cuidar do pai, Guarariba (Ernani Moraes), que perdeu a memória, as duas enfrentam uma convivência cheia de atritos. As tentativas de seguir em carreira solo fracassam, mesmo com os esforços das produtoras musicais que as acompanham.

Diante disso, Marlene e Helena decidem insistir na formação da dupla. Apesar da resistência inicial, Raíssa e Gláucia começam a considerar a proposta quando percebem as oportunidades profissionais que podem surgir dessa união.

No cenário musical, Raíssa segue como estrela do sertanejo e lida com o sucesso de Luane (Júlia Gomes), que surge como nova concorrente direta. Uma das músicas de destaque da temporada é o hit original "Fogueteira", interpretado por Luane.