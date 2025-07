Por que Ivete Sangalo está sendo processada pelo Grupo Clareou? Entenda

O grupo alega que detém a exclusividade sobre o uso da marca "Clareou" no segmento de entretenimento e atividades musicais desde 2010. Ainda segundo a nota, a equipe da artista teria solicitado o registro das marcas "Clareou" e "Ivete Clareou" junto ao INPI na mesma categoria já ocupada pelo grupo, o que, na visão da banda, configuraria concorrência desleal.

O Clareou afirma ter buscado um diálogo amigável, mas que não houve acordo. Em resposta à frustração, o grupo declarou que está acionando a justiça para preservar seus direitos legais e a integridade de sua trajetória no cenário do samba nacional.

Fundado no Rio de Janeiro em 2010, o Grupo Clareou é conhecido no cenário do samba e pagode, com hits como Marra de Durão, Só Penso Em Lar e Posso Te Chamar de Mô. A formação atual conta com Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo.

O que diz a equipe de Ivete Sangalo?

A produtora Super Sounds, responsável pela turnê de Ivete, afirmou em nota que o uso da marca Ivete Clareou é legítimo e que não há qualquer ligação com o grupo carioca. Segundo a empresa, o Grupo Clareou possui registro apenas da expressão "Grupo Clareou", não tendo, portanto, exclusividade sobre a palavra isolada "Clareou", que seria de uso comum na língua portuguesa.

A produtora também destacou que, mesmo sem considerar que houve infração legal, tentou uma negociação com os representantes do grupo. No entanto, afirma que a contraproposta envolvia valores considerados "astronômicos", o que inviabilizou o acordo.