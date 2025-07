Maria Ribeiro defende Anitta após procedimentos estéticos, e Luana Piovani debocha: Jura?

"Meu pai, por exemplo....não gostava que minha mãe se maquiasse. Ou seja, para nós mulheres, não tem saída, estamos sempre à mercê do julgamento de quem não paga nossas contas", escreveu ela. Em sua visão, a liberdade individual deve prevalecer: "Somos livres para mudar de sexo, de rosto, de corpo e de nome", afirmou Maria.

Luana deu a entender que achou exagerado o texto de Maria Ribeiro. Afiada, ela disparou: "‘Cê’ Jura?". Até o fechamento da matéria, Maria Ribeiro não havia respondido Piovani.

Anitta se manifesta pela primeira vez sobre ‘novo’ rosto

Nesta quarta-feira, 9, Anitta fez rapidamente uma live no Instagram de seu fã-clube brasileiro para falar pela primeira vez sobre os procedimentos faciais que realizou no rosto e que ‘parou a internet’ quando ela postou fotos, após um mês ‘sumida’ das redes sociais.

Na conversa ao vivo com os fãs, a artista explicou que, apesar de ser sincera sobre as mudanças que já realizou em seu corpo, não usa sua influência para tratar do tema em seus perfis com milhões de seguidores.

"Saíram notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que voltei dos Estados Unidos com um dreno no rosto por causa de uma emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia... algo que, se fosse verdade, seria muito sério. Eu estaria acamada, mal. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava à beira da morte, com o pé na cova", diz um dos trechos do desabafo. (Assista acima ao vídeo da live de Anitta).