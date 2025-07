Danilo Gentili defende Justus em caso de foto que gerou polêmica, mas não perde a piada

Danilo Gentili defendeu Roberto Justus após a família do empresário ser alvo de críticas por uma foto em que a filha dele Vicky, de 5 anos, aparece com uma bolsa de R$ 14 mil.

Em uma esquete do seu programa The Noite, no SBT, o humorista detalhou o caso, que envolveu comentários ofensivos à criança, e criticou o que chamou de "lacração" e "politicamente correto". "Eu sempre disse que nunca foi sobre o que não se pode dizer e sim quem não pode dizer", pontuou Gentili.

O apresentador do The Noite fez críticas diretas ao professor universitário que comentou "só guilhotina" em uma postagem no X que destacava a foto da família de Justus. O comentário gerou a revolta dos pais de Vicky, que se posicionaram após as ofensas. Posteriormente, o professor pediu desculpas, e justificou que o comentário era uma metáfora.