Audiência entre Neymar e Luana Piovani será nesta quinta; entenda briga entre atriz e jogador

O embate judicial entre Neymar Jr. e Luana Piovani ganha um novo capítulo nesta quinta-feira, 10, quando ambos participam de uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo. O jogador de futebol processou a atriz por injúria e difamação, após críticas feitas por ela nas redes sociais no contexto da chamada PEC da privatização das praias, que gerou ampla discussão pública no início do ano.

O que está em jogo na audiência?

A audiência está marcada para ocorrer de forma virtual e sob sigilo, contrariando, segundo a defesa de Luana Piovani, o que seria o procedimento padrão. O advogado da atriz, Augusto de Arruda Botelho, afirmou que a audiência deveria ser pública e presencial, e questionou a manutenção do encontro, já que ainda há recursos pendentes sobre o caso.