São Paulo é cidade que mais ouve The Velvet Sundown, banda criada por Inteligência Artificial

A banda The Velvet Sundown, criada por Inteligência Artificial (IA), cativou o coração dos paulistanos, segundo números do Spotify. Dentre os ouvintes contabilizados pela plataforma de áudio, a cidade de São Paulo ocupa o topo do ranking com mais de 15 mil fãs até então.

Logo abaixo, as cidades australianas de Sydney e Melbourne aparecem na listagem, seguidas de Estocolmo (Suécia) e Londres (Inglaterra).

Em pouco mais de um mês, a banda liberou o lançamento de dois álbuns: Dust and Silence e Floating on Echoes. O projeto acumulou mais de 1,1 milhão de ouvintes mensais, além de 37 mil seguidores. A música Dust on the Wind se destaca como a preferida dos fãs, com mais de 1 milhão de Streams.