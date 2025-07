Identidade e fantasia se unem no impactante 'Pecadores'

Considerado pela crítica um dos melhores filmes de 2025 até agora, Pecadores entrou para o catálogo da plataforma Max - o longa do diretor Ryan Coogler já está disponível para compra e aluguel digital.

Coogler começou sua carreira com o excepcional Fruitvale Station, potente, memorável. Logo depois, rendeu-se aos blockbusters, variando em intensidade entre Creed, Pantera Negra e Wakanda para Sempre. Muitos passaram a duvidar do cineasta, mas Pecadores é uma excelente resposta.

O filme arrecadou US$ 364,5 milhões nas bilheterias mundiais. O elenco é encabeçado por Michael B. Jordan que, segundo a revista Variety, deve ser um dos indicados para a categoria de melhor ator do Oscar, ao lado de Wagner Moura, por O Agente Secreto, e George Clooney, por Jay Kelly. Também atuam no longa Saul Williams (Pisque Duas Vezes) e Tenaj L. Jackson (Ninguém Vai Te Salvar), além da participação da lenda do blues Buddy Guy.