Em 'Vale Tudo', Fátima entra na igreja sozinha para se casar

Conforme Fátima for caminhando em direção ao altar, diversos momentos da sua jornada vão voltar à sua mente: sua vida e Foz do Iguaçu, o pedido de Odete Roitman para separar a mãe de Ivan (Renato Góes) e a briga com a mãe, que deixa claro que ela não é mais sua filha.

E assim Maria de Fátima chegará altar, para se tornar o que sempre sonhou: uma bilionária. E de quebra, uma Almeida Roitman.