Anitta desabafa e fala pela primeira vez sobre novos procedimentos estéticos: 'o corpo é meu'

"Sempre fiz procedimentos no meu rosto, desde sei lá quando. Isso é costume para mim. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. Desde então, nunca deixei de fazer plástica, mas não é algo que fico postando o tempo todo. Nas outras vezes, ninguém nem percebeu, ninguém falou nada, e estava tudo certo", continuou.

Anitta disse que viu muitas pessoas na internet dizendo que ela influencia os jovens, principalmente mulheres, a não se aceitarem. "Penso o seguinte: se eu estivesse com um problema psicológico grave, seria ainda mais triste ver as pessoas falando sobre isso dessa forma. Poderia, sim, me afetar de verdade", desabafou.

A cantora revelou ainda que tinha o plano de ficar sumida das redes sociais neste ano, por estar trabalhando em um projeto com uma estética pensada, como fez com o álbum Funk Generation, lançado em outubro de 2024, mas alguns imprevistos aconteceram após suas mudanças no rosto.

De acordo com a estrela, ela utiliza o espaço em suas redes sociais para falar abertamente sobre espiritualidade e usa suas plataformas para dar visibilidade a causas políticas e ambientais que apoia. No entanto, as pautas sobre procedimentos seguem ainda repercutem.

Desabafo e pautas

"Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol [da saga Senhor dos Anéis] ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu. Mas as pautas que eu trago são outras. Se as pessoas querem seguir meu exemplo, ótimo. Eu tenho minhas atitudes - certas, erradas, quem pode julgar?", questionou Anitta.