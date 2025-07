Tudo ou nunca mais, Cazuza Exagerado mostra sua cara

Mas esse museu construído em sua homenagem também traz grandes novidades, como ele mesmo diria. A exposição resgata seu passado, claro, com itens de acervo pessoal como a máquina de escrever na qual transcrevia suas letras, manuscritos originais e até a camiseta usada na turnê do primeiro álbum solo, Exagerado, que está completando 40 anos em 2025 e não por acaso dá nome ao evento.

A inovação se faz presente por conta das experiências imersivas e interativas em ambientes que recriam lugares marcantes da vida de Cazuza. Entre eles estão a Pizzaria Guanabara, também localizada no Leblon, onde era comum o cantor varar a madrugada com os amigos, e o Cassino do Chacrinha, programa de auditório no qual apresentou músicas como O Nosso Amor a Gente Inventa e Ideologia.

Réplica

A entrada do público é dividida por horários. Assim, é possível curtir com calma a icônica apresentação do Barão Vermelho no Rock in Rio 1985, disponível em telão; ouvir as canções do poeta e suas entrevistas; passear por Ipanema com "Caju", como era chamado pelos mais próximos, e seus amigos; e finalizar o passeio no Canecão. Depois de passar pelo camarim, réplica do original da época, o visitante se depara com o próprio Cazuza em forma de holograma cantando os sucessos O Tempo Não Para e Codinome beija-flor.

Mas a emoção não acaba por aí. Na última sala, a estrela é o poema Cineac Trianon, escrito por ele em 1989 e só publicado no ano passado, no livro póstumo Meu Lance É Poesia. Nos alto-falantes, as vozes de Daniel de Oliveira, Emílio Dantas e Jullio Reis, que interpretaram Cazuza na ficção, declamam seus versos. Quem já foi, concorda: o poeta não morreu. Ele continua a brilhar, apesar de não estar mais por aqui.

Cazuza Exagerado