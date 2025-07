Sonia Abrão relembra infância com o primo Chorão: 'Eu que escolhi o nome dele'

Último encontro

"Isso [a morte de Chorão] é uma coisa que dó muito forte até hoje. A última vez que eu estive com o meu primo foi exatamente no velório do meu pai. E ele já estava no auge da depressão. A gente passou uma madrugada ali no velório e acho que foi o dia me que a gente teve a conversa mais profunda da nossa vida. Só podia ser de despedida. Então quando tudo aconteceu, foi um baque danado."

Apoio na carreira

"O primeiro demo que ele fez com o Charlie Brown eu estava na rádio, e era AM, mas ele foi levar lá pra gente para dar uma força, para tocar. Claro que a gente ia tocar, mesmo sendo AM. Ele também trabalhou na minha produtora como caboman, fazia reportagens, acompanhava a equipe."

Sucesso

"Meu tio (pai do Chorão) vendeu o que ele tinha dentro de casa. Desde eletrodoméstico a mobília, ele vendeu tudo o que ele podia para comprar equipamento, financiar viagens, e deu certo. Um dos momentos em que ele se sentiu recompensado de ter feito tudo isso pelo filho foi quando ele viu o Chorão no Jô Soares. Para ele, aquilo foi o 'Oscar'; como pai, foi um momento muito lindo."