Entenda a polêmica da mãe de Marília Mendonça e o seguro do acidente que matou a cantora

O que afirma Ricardo Feltrin

O repórter afirma que Dona Ruth procurou a seguradora menos de 24 horas após a queda da aeronave em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, para saber o valor do seguro. O valor seria de US$ 1 milhão, que seria dividido igualmente entre as famílias.

Ao tomar conhecimento do valor, Dona Ruth teria procurado os familiares do produtor Henrique Ribeiro, de Abicieli Silveira Dias Filho - que era tio e assessor de Marília -, do piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e do copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana e proposto que ficasse com 50% do valor total do seguro.

Feltrin afirma que a mãe de Marília usou o argumento de que todas as vítimas estavam na aeronave por conta da cantora e que, caso se recusassem a aceitar o acordo, entraria com um processo na Justiça. As famílias teriam aceitado o acordo e dividido os outros 50%.

Pai do produtor de Marília Mendonça diz que aceitou divisão

Após a repercussão do vídeo, o pai de Henrique Bahia, George Freitas, afirmou ao portal Bahia Notícias que o acordo foi feito de forma extrajudicial por meio dos advogados. "Foi exigido realmente através da Dona Ruth que ela só aceitaria receber se aceitasse 50% do prêmio porque a filha dela era a importante do voo", disse.