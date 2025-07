Diego Hypólito revela que perdeu R$ 10 milhões e foi à falência antes de entrar no BBB 25

"Fui de ter tudo a não ter dinheiro para comprar um café", ressaltou. A participação no BBB 25, no qual entrou em dupla com a irmã Daniele Hypólito, foi uma forma de ganhar visibilidade e conquistar novas oportunidades para reconstruir seu patrimônio.

"O BBB foi uma aposta em mim mesmo. Pensei: ‘Eu não sou uma má pessoa. Acho que isso pode me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos mundiais, da minha medalha olímpica, e me conhecerem", explicou.