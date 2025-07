Brad Pitt: Apenas 2 atrizes deslumbraram o ator durante todos esses anos

Brad Pitt, que está divulgando seu novo filme "F1", revelou em uma entrevista recente que apenas duas atrizes o deixaram deslumbrado ao longo dos seus mais de 35 anos de carreira: Geena Davis e Susan Sarandon, as estrelas de "Thelma & Louise".

"Quando conheci a Geena Davis e a Susan Sarandon pela primeira vez, eu fiquei impressionado", admitiu o ator sobre as suas colegas de elenco do filme de 1991. "Mas superei rapidamente", brincou Pitt durante uma participação dele no podcast New Heights, com os irmãos Jason e Travis Kelce.

O filme, que acabou virando um clássico do cinema, também ficou marcado como o primeiro papel de destaque de Brad Pitt, que assim como as protagonistas, virou uma estrela do cinema posteriormente. Em "Thelma & Louise", ele viveu J.D., um jovem que seduz Thelma, personagem de Geena Davis, antes de roubar o dinheiro das amigas.