Virginia tira o nome de casada do seu perfil do Instagram; veja como ficou

Pouco mais de um mês depois de anunciar que está separada do cantor Zé Felipe, Virginia Fonseca atualizou seu nome na bio do Instagram, abandonando o sobrenome de casada.

A influenciadora, que até então mantinha o nome completo "Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa" no espaço de apresentação da rede social onde é seguida por quase 53 milhões de pessoas, abandonou todos os sobrenomes e agora assina apenas como "Virginia".

Virginia e Zé Felipe se casaram em março de 2021, quando ela passou a usar oficialmente o sobrenome Costa, da família de Zé Felipe, que é filho do cantor sertanejo Leonardo. Com a oficialização do divórcio, a influenciadora só deve manter os sobrenomes da mãe, Margareth, e do pai, Mário Serrão.