RedeTV! dá mais detalhes de cirurgia e estado de saúde do apresentador Edu Guedes

Após passar por uma cirurgia neste sábado, 5, como parte do tratamento de um câncer de pâncreas, o apresentador e chef Edu Guedes segue em recuperação no hospital Albert Einstein em São Paulo, na capital paulista. Atualmente, Guedes comanda o programa Fica Com a Gente, na RedeTV!

Em nota à imprensa, a emissora deu mais detalhes sobre a cirurgia e o estado de saúde do apresentador. "Após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, o chef e apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido a complicações nos rins."

Segundo o comunicado, exames descobriram um tumor no pâncreas, criando a necessidade de uma cirurgia de remoção. "No último sábado, 5, Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo", afirma a nota.