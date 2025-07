Ozzy Osbourne mostra encontro inédito com Axl Rose e bastidores do show de despedida

Apesar dos elogios que recebeu do próprio Ozzy Osbourne, a voz de Axl Rose não agradou o público presente e nem os que assistiam à transmissão do show pela internet. A performance do cantor de 63 anos virou meme e apenas alguns fãs defenderam a presença dele no festival.

"Eu sei que as pessoas estão reclamando sobre a voz do Axl, mas está tudo bem. É tudo pelo lendário Black Sabbath. Ele tem 63 anos de idade e está cantando no maior show de metal da história. Deem a ele uma folga e aproveitem!", escreveu um espectador. "A voz de Axl não aguenta muito, mas a performance está potente", opinou outro.

Mesmo com as críticas, Axl Rose segue na ativa com o Guns N'Roses. A banda está em turnê e faz cinco shows no Brasil em outubro e novembro deste ano.

Mais bastidores

Além de Axl Rose, Ozzy Osbourne mostrou seu encontro nos bastidores com James Hetfield, líder do Metallica, e também com o ator Jason Momoa, que é fã do Black Sabbath e foi convidado por Sharon Osbourne para apresentar o festival que marcou a despedida do vocalista da banda dos palcos.

Outra situação inusitada que rolou nos camarins do último show de Ozzy foi um pedido de casamento. Sid Wilson, do Slipknot, pediu a mão de Kelly Osbourne em casamento em frente ao pai e o restante da família dela. Os casal já tem um flho de três anos e agora deve oficializar a união com a bênção do Príncipe das Trevas.