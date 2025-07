Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu ganhará série com Jennifer Aniston

Mais conhecida por interpretar Sam Puckett nas séries juvenis iCarly e Sam & Cat, da Nickelodeon, entre 2007 e 2014, Jennette virou autora best-seller com o livro de memórias. O título da obra (publicada no Brasil pela Editora nVersos) despertou polêmicas antes mesmo do lançamento, no final de 2022.

A mãe da atriz, Debra McCurdy, morreu de câncer em 2013. No livro, Jennette, hoje com 33 anos, fala do luto misturado com o alívio da liberdade. Durante a infância e adolescência, ela suportou uma relação abusiva e exploratória com a mãe, que controlava não só seu dinheiro, mas também seu peso, aparência, amizades e relacionamentos. Por conta dos traumas, Jennette lutou por anos com transtornos alimentares, ansiedade e vício.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.