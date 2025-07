Ed Sheeran aparece de surpresa e canta com pianista em parque na Alemanha

Ed Sheeran surpreendeu um pianista que tocava ao ar livre em um parque da Alemanha no último final de semana. O cantor inglês abordou o músico conhecido como Emilio Piano de surpresa e juntos eles entoaram a canção Perfect, entre outros sucessos de Ed pedidos pelo público presente.

Emil Reinert, nome real de Emilio Piano, é um pianista profissional franco-germânico. Desde 2022 ele também trabalha como influenciador, fazendo apresentações surpreendentes pelo mundo e registrando tudo nas redes sociais.

Ao postar o encontro com Ed Sheeran na Alemanha, ele aproveitou para compartilhar uma mensagem que enviou ao cantor em dezembro de 2023, dizendo que iria a qualquer lugar do mundo com seu piano apenas para ter a chance de tocar junto com ele.