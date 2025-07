BTS é destronado no Spotify por grupo fictício de k-pop da Netflix

O grupo fictício de k-pop Saja Boys destronou o BTS, maior banda sul-coreana da atualidade, nas paradas do Spotify nos EUA. A concorrência inesperada surgiu da animação Guerreiras do K-Pop (KPop Demon Hunters, no original), da Netflix, lançada em 20 de junho.

Na quinta, 3, a faixa Your Idol do Saja Boys havia alcançado a segunda posição entre as músicas mais ouvidas nos EUA na plataforma de música.

Era a posição mais alta já alcançada por uma boyband de k-pop no chart americano, superando o BTS - cuja faixa Dynamite chegou à terceira posição da mesma lista no lançamento, em 2020. Na sexta, 4, Your Idol pulou para a primeira colocação do ranking.