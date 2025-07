Ana Hickmann se manifesta após diagnóstico de Edu Guedes

Os dois apresentadores assumiram o namoro em março de 2024 e, recentemente, revelaram terem se casado no civil. Ambos, no entanto, ainda planejam fazer uma cerimônia religiosa.

Ao todo, a cirurgia de Edu Guedes durou 6 horas e foi concluída com sucesso. Segundo a assessoria de imprensa da RedeTV!, Guedes foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e submetido a uma cirurgia de emergência para a "remoção do cálculo devido a complicações nos rins". Exames feitos pela equipe médica, no entanto, descobriram um tumor no pâncreas, criando a necessidade de uma cirurgia de remoção.

Agora, o apresentador segue em recuperação no hospital Albert Einstein em São Paulo, na capital paulista. "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", afirmou Edu em mensagem divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador.