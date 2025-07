Perfil oficial de Maria de Fátima de Vale Tudo sai do ar

A Globo desativou o perfil no Instagram de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos na novela Vale Tudo. Apesar de fazer parte da ficção, a personagem tinha um perfil no ‘mundo real’, em que eram feitas postagens em alusão ao desenvolvimento da história.

O motivo para a saída das redes sociais também tem a ver com a trama: um pedido de Odete Roitman (Debora Bloch), sua sogra. Antes da desativação, o perfil publicou um último vídeo.

"Estou aqui com o coração partido para dizer a vocês que esse é meu último vídeo. Vou desativar esse perfil, e essa é uma decisão pessoal. Eu pensei muito, refleti, e acho que preciso me reconectar comigo mesma. Acabei me perdendo nessa avalanche de likes, filtros, expectativas. Agora a vida real me chamou e preciso atender", diz a personagem.