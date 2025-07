Morre aos 70 anos Régis Bonvicino; relembre a trajetória do poeta paulistano

Ele disse ainda que sua poesia foi um trabalho de concentração, de diálogo, de observação. "De estar ligado a todas as coisas da cidade, das paisagens às artes plásticas. Sou um anti-Rimbaud. Não me sentia bem e fui construindo uma poesia própria, aprendendo com todos aqueles com os quais não me identificava totalmente", explicou.

Bonvicino, que atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo e no conselho parlamentar em Brasília durante a Assembleia Constituinte de 1987 a 1988, também esteve à frente de duas publicações dedicadas à literatura: a revista Poesia em G, nos anos 1970, e o periódico Sibilia, dirigido por ele em parceria com o americano Charles Bernstein.

Entre os trabalhos traduzidos por ele, estão obras de Jules Laforgue, Dougas Messerli e Oliverio Girondo.

Bonvicino também escreveu para crianças - ele lançou Num Zoológico de Letras com Guto Lacaz.

O trabalho do escritor foi reconhecido internacionalmente por retratar a condição precária da vida urbana contemporânea. Esse recorte aparece em seu último livro, publicado em 2022. Em A Nova Utopia, o autor descreve um cenário urbano desolador em 67 poemas que recheiam o volume, alguns deles escritos em homenagem a sua filha, Bruna, que morreu em 2018 com apenas 25 anos. O livro foi finalista do prêmio Jabuti em 2023.