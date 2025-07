Danilo Gentili volta a falar sobre caso Juliana Oliveira e Otávio Mesquita

Mesquita nega as acusações. O SBT, à época, informou que "tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia" em relação ao caso. Danilo, acusado de omissão em relação ao caso, publicou um vídeo em que negava ter se omitido e mostrou trechos de áudios de conversas com Juliana em que demonstra ter prestado apoio à ex-colega quando soube de seu incômodo com o episódio.

Danilo comenta sobre acusações de Juliana no The Noite

Em determinado momento da entrevista ao The Noite, Feltrin comenta: "Hoje, qualquer pessoa que fala que foi acusada, abusada, por exemplo, acaba [com] a tua vida". Gentili, então, comenta: "Fácil. Eu sei! Se eu não tivesse aqueles áudios lá, eu estava ferrado, não estava?".

O jornalista continua: "Eu acho que você teria perdido o programa, sabia? Posso falar sobre isso?". Diante de uma resposta positiva, cita que estão falando de uma ex-assistente, a quem Danilo dá nome: "Juliana".

"O dia que ela fala: 'Aconteceu tudo em baixo do seu nariz e você não fez nada'. Se você não tivesse o áudio, tinha acabado a tua vida", opina Feltrin. Danilo Gentili responde: "Tinha me ferrado. Ela estava me acusando de um crime, de racismo. De omissão. De cúmplice. Porque ela acusou um de estupro e o outro de cúmplice de estupro. Entendeu? E estavam as imagens, lá."

"Ela apareceu outro dia falando que eu não postei na íntegra [Danilo ri]. Pô, se eu postar a outra conversa que tive em particular com ela, vai ficar pior para ela, porque é exatamente a mesma conversa", continua o apresentador.