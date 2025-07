'Power Couple Brasil' 7 entra na última semana; saiba como será a reta final do reality

Na quarta-feira, 9, o último casal do Power Couple é eliminado e a grande final é montada com os três casais remanescentes. Na quinta-feira, 10, o público conhecerá a dupla vencedora do programa.

Os casais Adriana e Dhomini, Caroline e Radamés, Talira e Rafael e Rayanne e Victor continuam na disputa e sonham com o prêmio da sétima edição do programa.