Oasis dedica música ao jogador Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu em acidente

Nas redes sociais, os fãs do Oasis aplaudiram a atitude. Liam e Noel são torcedores do Manchester City, clube da cidade natal dos irmãos. Músicas da banda, inclusive, foram adotadas como hinos da torcida. No ano passado, o City lançou uma camisa em homenagem à banda, recriando a capa do álbum Definitely Maybe para o anúncio.