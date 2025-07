Katy Perry e Orlando Bloom confirmam separação após quase uma década

"Eles continuarão sendo uma família, já que a prioridade de ambos é - e sempre será - criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo", finalizou a nota.

Segundo a revista norte-americana Us Weekly, o relacionamento do casal enfrentava dificuldade há alguns meses. A decisão da separação, no entanto, só ocorreu em julho deste ano. De acordo com a publicação, a separação aconteceu de forma amigável, sem disputas.